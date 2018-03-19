Правительство выделит более 10,5 млрд рублей на поддержку медицины

Поддержка сферы медицинских технологий в России будет профинансирована ещё почти на 10,5 миллиарда рублей. Соответствующий документ подписал председатель Правительства Дмитрий Медведев , передаёт ТАСС

Заявление политика прозвучало 19 марта на совещании с вице-премьерами, когда Медведев сообщил, что им был подписан документ о выделении из резервного фонда кабмина 2,5 млрд рублей на меры по повышению квалификации врачей.

По его словам, выделенные федеральные ассигнования будут направлены на закупку оборудования для 75 симуляционных центров, а часть средств пойдёт на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Дополнительные 4,35 млрд рублей получат 84 субъекта Федерации на приобретение обезболивающих лекарств, препаратов для дыхательной системы при паллиативной медпомощи, а также на организацию патронажной службы.