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Правительство выделит более 10,5 млрд рублей на поддержку медицины
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Правительство выделит более 10,5 млрд рублей на поддержку медицины 

Парламентская газета 11 часов назад
Фото: Парламентская газета
Поддержка сферы медицинских технологий в России будет профинансирована ещё почти на 10,5 миллиарда рублей. Соответствующий документ подписал председатель Правительства Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС.
Заявление политика прозвучало 19 марта на совещании с вице-премьерами, когда Медведев сообщил, что им был подписан документ о выделении из резервного фонда кабмина 2,5 млрд рублей на меры по повышению квалификации врачей.
По его словам, выделенные федеральные ассигнования будут направлены на закупку оборудования для 75 симуляционных центров, а часть средств пойдёт на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
Дополнительные 4,35 млрд рублей получат 84 субъекта Федерации на приобретение обезболивающих лекарств, препаратов для дыхательной системы при паллиативной медпомощи, а также на организацию патронажной службы.
Дмитрий Медведев также сказал, что Правительство дополнительно выделит 3,8 млрд рублей на обеспечение лекарствами инвалидов. Данные средства планируется распределить в текущем году по всем субъектам Федерации, а также в город Байконур.
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