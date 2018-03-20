Правительство России выделило 20 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам

«Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 20 миллиардов рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», − говорится в распоряжении, сообщает "Газета.ру"

Также утверждено распределение дотаций между субъектами.

В конце января правительство одобрило выделение 14,5 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетников.

В декабре 2017 года в Министерстве финансов России заявили, что в 2018 году из федерального бюджета будет направлено 32,5 миллиарда рублей на индексацию заработной платы бюджетников. Тогда в ведомстве отметили, что в 2018, 2019 и 2020 годах заработная плата бюджетников будет проиндексирована на 4 процента.