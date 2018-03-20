Ещё
Правительство России выделило 20 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство России выделило 20 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам 

Москва24 10 часов назад
Фото: Москва24
«Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 20 миллиардов рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», − говорится в распоряжении, сообщает "Газета.ру".
Также утверждено распределение дотаций между субъектами.
В конце января правительство одобрило выделение 14,5 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетников.
В декабре 2017 года в Министерстве финансов России заявили, что в 2018 году из федерального бюджета будет направлено 32,5 миллиарда рублей на индексацию заработной платы бюджетников. Тогда в ведомстве отметили, что в 2018, 2019 и 2020 годах заработная плата бюджетников будет проиндексирована на 4 процента.
Москва24: последние новости
"Росатом" может заняться переработкой электронного мусора Финансовым директором "Ростелекома" назначен Сергей Анохин Космонавт Шкаплеров на орбите и сотрудники Байконура проголосовали на выборах
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза131
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»84
Трамп все-таки поздравил Путина146
Посол РФ вызван в МИД Чехии130
Пригожин обрушился на Макаревича150
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение