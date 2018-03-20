Новосибирские бюджетники получат почти 400 миллионов на повышение зарплат

Правительство России распорядилось выделить из резервного фонда дотации в размере 394,156 миллиона рублей на повышение зарплат новосибирским бюджетникам. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Правительства России. Зарплаты бюджетникам повысят в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Всего регионы получат 20 миллиардов рублей. «Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рублей», — говорится на сайте Правительства. Напомним, в 2018 году премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 14,5 миллиарда рублей на индексацию зарплат бюджетников. Половину этих денег потратят на работников образовательных учреждений.