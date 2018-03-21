Рисков бояться — в ИИС не ходить

Акции российских компаний остаются самым популярным активом среди владельцев индивидуальных инвестиционных счетов. В них вложено более половины средств на ИИС. Оправданна ли такая стратегия?

Акции VS облигации

В прошлом году число индивидуальных инвестиционных счетов, открытых россиянами, выросло в полтора раза. К 1 января 2018 года их число достигло 302 тыс., к середине марта, по оценке Мосбиржи, их уже больше 319 тыс. Причем, как показали исследования, проведенные биржей совместно с Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), частные инвесторы склонны принимать на себя высокий риск: на долю акций в прошлом году пришлось свыше 90% всех сделок с ценными бумагами. А всего в акции владельцы ИИС вложили 17 млрд рублей.

Это существенно больше инвестиций в российские долговые инструменты. В них владельцы инвестиционных счетов вложили 14 млрд рублей. Остальное — это рубли и валюта. «Судя по аллокации активов, инвесторы верят в рост капитализации российских компаний», — отмечается в исследовании. «Инвесторы увидели, что санкции не наносят серьезного ущерба экономике. Высокие цены на нефть, стабильная ситуация с валютой и низкая инфляция вернули веру в стабильность, спокойное отношение к риску и желание заработать. Большинство владельцев ИИС (61%) ориентируются на доходность от 10% и выше. Такую доходность можно получить только в акциях», — объясняет выбор инвесторов управляющий блока по работе с частными клиентами компании «Атон» Андрей Ревенко.

Продуктовый виджет

Речь о так называемых «брокерских ИИС», доля которых на рынке инвестиционных счетов составляет 84%. В отличие от других типов ИИС, они не предполагают использования рекомендаций управляющих, стратегий автоследования или готовых продуктов, которые предлагают брокеры и УК. Иначе говоря, инвестор самостоятельно совершает сделки на фондовом рынке.

А вот предпочтения клиентов, открывающих ИИС в управляющих компаниях, отличаются: здесь более популярны именно облигации, указывает управляющий директор УК «Сбербанк управление активами» Василий Илларионов. Он ссылается на исследование агентства «Эксперт РА», согласно которому 58% граждан, открывших ИИС в управляющих компаниях, выбрали облигационные стратегии.

Выбор «акции против облигаций» не такой однозначный, как кажется. Отечественный фондовый рынок далеко не всегда показывает блестящие результаты. Если в 2016-м индекс Мосбиржи подрос на 26%, то в прошлом году он, напротив, потерял более 5%. В выигрыше оказались инвесторы, которые использовали более краткосрочные стратегии. Скажем, инвестировав средства в фондовый индекс в июле — июне, к декабрю можно было получить 10—11% прибыли. В конце декабря — начале января (уже 2018 года) рынок снова начал активно расти, добравшись после короткой просадки до 2 336 пунктов. Таким образом, инвесторы, которые не продали в конце года свои акции, к марту заработали бы еще 8—9%.

Во что инвестируют средства владельцы брокерских ИИС Источник: НАУФОР

Сопоставимые результаты принесли бы инвестиции в гособлигации: в начале прошлого года их доходность была на уровне 8—8,2%. Доходность корпоративных бондов была выше: в среднем ПИФы, вкладывающие в ОФЗ и облигации компаний, показали за год доходность 10,72%, лучшие из них — свыше 12—13%. Однако, судя по данным Мосбиржи, особой популярностью среди владельцев ИИС они не пользуются. На конец 2017 года доля корпоративных облигаций в портфелях частных инвесторов составляла 14,5%, в то время как гособлигаций — 29,8%, акций — 53%.

«Облигации в прошлом году были правильным тактическим решением, но стратегически я бы смотрел на увеличение доли акций», — говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин . По его словам, российский рынок по-прежнему является одним из наиболее недооцененных среди крупных рынков акций, что на фоне низких макроэкономических рисков делает его крайне интересным с точки зрения долгосрочного инвестирования. «Облигации — это все-таки инструмент для консервативных инвесторов, долгосрочная потенциальная доходность в них ниже», — заключает эксперт.

По словам начальника отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константина Бушуева, сейчас привлекательным сегментом для граждан может быть только сегмент высокодоходных (high yield) облигаций. «Но надо понимать, что за высокой доходностью скрывается высокий риск дефолта, и без рекомендации специалиста и широкой диверсификации портфеля здесь не обойтись», — предупреждает он.

Эффективная стратегия

«Магнит» и Среди десяти эмитентов, в которые вложено больше всего средств в ИИС, только четыре можно отнести к «голубым фишкам». Остальное — компании металлургического сектора и ориентированные на внутренний спрос ( «Аэрофлот» АФК «Система» ). «Думается, что значительная часть физлиц, использующих ИИС, рассматривает его как благоприятную возможность рискнуть и заработать очень много на активной торговле или рискованных вложениях в акции компаний, которые потенциально могут сильно выстрелить», — говорит ведущий аналитик AMarkets Артем Деев . Однако, по его словам, «голубых фишек» здесь мало, поэтому инвесторы готовы вкладывать в более рискованные бумаги, ведь в случае успеха вся прибыль будет освобождена от уплаты НДФЛ.

Бушуев отмечает, что все акции, указанные в топ-10, входят в индекс широкого рынка Мосбиржи и показывают высокие обороты торгов. «Их вряд ли можно назвать неликвидными инструментами», — добавляет он.

Интересно, что среди самых популярных у владельцев ИИС акций нет бумаг ни лидера рынка — Сбербанка (капитализация — 5,5 трлн рублей), ни крупнейшей нефтяной компании «Роснефть» (капитализация — 3,35 трлн рублей). Также в списке отсутствует немного уступающий им по капитализации «ЛУКОЙЛ» . Владимир Брагин не исключает, что отсутствие акций Сбербанка в списке самых популярных бумаг объясняется тем, что инвесторы в ИИС предпочли зафиксировать прибыль. Котировки акций того же Сбербанка в прошлом году поднялись почти на 30%, с начала этого года их цена выросла на 11,4%.

Топ-10 акций компаний по объему инвестиций средств ИИС Эмитент

Доходность в 2017 г., в %

АФК «Система»

«Магнит»

«Аэрофлот»

Источник: НАУФОР

Судя по прошлому году, ставка на риск не принесла ожидаемого результата: только четыре вида акций принесли прибыль инвесторам. «Лучше было бы инвестировать в индекс биржи», — делает вывод Ревенко из «Атона».

Однако, по мнению финансистов, эти результаты не являются показательными. Инвесторы могли вложить деньги не в начале, а в середине года и неплохо заработать. Тем более если акции были приобретены владельцами ИИС несколько лет назад. «С момента возникновения инвестсчетов, например, акции Сбербанка выросли более чем в четыре раза, „Аэрофлота“ — в три раза. К тому же не стоит забывать и про дивидендные доходы», — указывает руководитель направления ИИС «БКС Брокер» Игорь Соболев . По расчетам Мосбиржи и НАУФОР, доходность вложений в акции «АЛРОСы» в 2016 году была 78%, а убыточный в прошлом году «Мечел» в том же 2016-м принес инвесторам 268% годовых. Доходность акций «Газпрома» в 2015 году была 11%, а в 2016-м — 20%.

Ревенко из «Атона» советует сохранять позиции в «Газпроме» и «Норильском никеле». В последнем случае из-за дивидендов. А вот вместо того же «Магнита» или «Русгидро» он рекомендует присмотреться к бумагам ретейлера Х5, показавшего хороший финансовый результат, а также акциям «Детского мира» и «Ростелекома».

«Покупка акций Сбербанка сейчас скорее спекулятивная идея, а не инвестиционная, в то время как владельцы ИИС предпочитают долгосрочные консервативные идеи», — считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко . По его прогнозам, наибольшую доходность среди «голубых фишек» в этом году могут показать акции ВТБ , «Магнита» и «Газпрома». В «Альпари» также рекомендуют для вложений акции «Аэрофлота», «ЛУКОЙЛа» и «АЛРОСы». Акции последней с начала года поднялись на 20%. И, как полагает аналитик инвесткомпании «Атон» Андрей Лобазов, на фоне восстановления экономики и роста продаж они могут подрасти еще на 15%.

«Негативная динамика акций «АЛРОСы» в прошлом году была связана преимущественно с падением добычи из-за аварии на шахте «Мир», а АФК «Система» — с претензиями «Роснефти» в отношении «Башнефти» . Оба эмитента остаются фундаментально привлекательными, что позволяет рассчитывать на восстановление их котировок», — согласна руководитель аналитического отдела ITI Capital Анна Лакейчук. А вот рост акций «Магнита», вложения в которые в прошлом году принесли инвесторам существенный убыток, по ее словам, под вопросом. «По крайней мере, пока стратегия дальнейшего развития компании остается неясной для инвесторов», — отмечает аналитик.

Что касается «Сургутнефтегаза», то, по словам Анны Лакейчук, его акции рассматриваются в качестве защитных бумаг, которые часто предлагают против ослабления рубля. «В 2017 году рубль укрепился, поэтому защита не сработала. Тем не менее данная стратегия остается актуальной, и мы включаем привилегированные акции „Сургутнефтегаза“ в наш дивидендный портфель текущего года», — говорит она.