«Роснефть» в 2017 году перечислила иракскому Курдистану $2,1 млрд аванса за поставку нефти

«Роснефть» перечислила в течении 2017 года правительству иракского Курдистана $2,1 млрд аванса в рамках контракта на поставку нефти, говорится в материалах компании.

«В течение 2017 года компания выдала аванс в общей сумме $2,1 млрд (122 млрд рублей по официальному курсу ЦБ РФ на даты перечисления аванса) правительству Курдистана в рамках контракта на поставку нефти», — отмечает компания.

Как ранее сообщал RNS, в феврале 2017 года «Роснефть» [подписала] (https://rns.online/energy/Rosneft-podpisala-kontrakt-na-postavku-nefti-v-irakskii-Kurdistan-2017-02-21/) контракт на поставку нефти с иракским Курдистаном. В соответствии с условиями соглашения стороны заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес «Роснефти» в период с 2017 по 2019 год.