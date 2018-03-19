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«Роснефть» в 2017 году перечислила иракскому Курдистану $2,1 млрд аванса за поставку нефти
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«Роснефть» в 2017 году перечислила иракскому Курдистану $2,1 млрд аванса за поставку нефти 

Rambler News Service 5 часов назад
«Роснефть» перечислила в течении 2017 года правительству иракского Курдистана $2,1 млрд аванса в рамках контракта на поставку нефти, говорится в материалах компании.
«В течение 2017 года компания выдала аванс в общей сумме $2,1 млрд (122 млрд рублей по официальному курсу ЦБ РФ на даты перечисления аванса) правительству Курдистана в рамках контракта на поставку нефти», — отмечает компания.
Как ранее сообщал RNS, в феврале 2017 года «Роснефть» [подписала] (https://rns.online/energy/Rosneft-podpisala-kontrakt-na-postavku-nefti-v-irakskii-Kurdistan-2017-02-21/) контракт на поставку нефти с иракским Курдистаном. В соответствии с условиями соглашения стороны заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес «Роснефти» в период с 2017 по 2019 год.
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Petrobras сократила чистый убыток в 2017 году в 53 раза — до $91 млн Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в 2017 году на 27,6% - до 222 млрд рублей «Роснефть» в 2017 году открыла 31 месторождение и 162 залежи с запасами 233 млн тонн н.э.
 Ещё 3 источника 
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