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«Роснефть» осталась по итогам 2017 года лидером по объемам добычи
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«Роснефть» осталась по итогам 2017 года лидером по объемам добычи 

Газета.Ru 4 часа назад
"Роснефть" в 2017 году осталась бессменным мировым лидером отрасли среди публичных компаний по объему добычи углеводородов и жидких углеводородов.
Компания по итогам 2017 года увеличила добычу углеводородов на 6,5% до 281,7 млн т.н.э., а ее среднесуточная добыча выросла до 5,72 млн б.н.э.
Добыча жидких углеводородов за 12 месяц составила 225,5 млн тонн, что на 7,6% выше показателей 2016 года.
"Роснефть" в 2017 году показала одну из лучших динамик роста добычи среди мировых «мэйджеров». Total увеличила добычу углеводородов и жидких углеводородов соответственно на 4,7% и 5,9%, ExxonMobil — на 1,7% и 3,5%, Chevron — на 5,2% и 0,2%, Statoil — на 5,2% и 0,7%, Shell сократила добычу углеводородов на 0,1%, а добычу нефти и газового конденсата — на 0,7%.
По итогам 2017 года доля компании в добыче нефти в РФ составила около 41%, а в мировой добыче — 6%.
В 2017 году компания нарастила эксплуатационное бурение на 29,5% по сравнению с предыдущим годом — до 12 миллионов метров. Число новых введенных скважин было увеличено на 28% (до 3,4 тысяч единиц), доля горизонтальных скважин была повышена до 36% с 32% в 2016 году. Количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 67%.
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