Банк «Агророс» снизил доходность рублевых вкладов

Банк «Агророс» уменьшил доходность рублевых вкладов на 0,1 процентного пункта.

Процентная ставка по «Недельке» (от 100 тыс. рублей на семь дней) теперь составляет 6,31% годовых, а по «Медовому месяцу» (от 20 тыс. рублей на один месяц) — 6,41%. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопи» (от 300 тыс. рублей на шесть месяцев) открывается под 6,45% годовых. Выплата процентов происходит каждые 11 дней.

Продуктовый виджет

«Премиальный+» (от 100 тыс. рублей на 900 дней) можно оформить под 5,68%, а «Универсальный+» (от 1,5 тыс. рублей на 550 дней) — под 5,8%. Проценты по этим вкладам выплачиваются ежемесячно.

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