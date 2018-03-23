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Банк «Агророс» снизил доходность рублевых вкладов
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Банк «Агророс» снизил доходность рублевых вкладов 

Банки.ру 41 минуту назад
Банк «Агророс» уменьшил доходность рублевых вкладов на 0,1 процентного пункта.
Процентная ставка по «Недельке» (от 100 тыс. рублей на семь дней) теперь составляет 6,31% годовых, а по «Медовому месяцу» (от 20 тыс. рублей на один месяц) — 6,41%. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Накопи» (от 300 тыс. рублей на шесть месяцев) открывается под 6,45% годовых. Выплата процентов происходит каждые 11 дней.
Продуктовый виджет
«Премиальный+» (от 100 тыс. рублей на 900 дней) можно оформить под 5,68%, а «Универсальный+» (от 1,5 тыс. рублей на 550 дней) — под 5,8%. Проценты по этим вкладам выплачиваются ежемесячно.
Все депозиты пополняемые.
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