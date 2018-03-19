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«Роснефть» увеличила капитальные затраты в 2017 году на 30% — до 922 млрд рублей
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«Роснефть» увеличила капитальные затраты в 2017 году на 30% — до 922 млрд рублей 

Rambler News Service 5 часов назад
«Роснефть» увеличила капитальные затраты в 2017 году на 30% по сравнению с показателем предшествующего года — до 922 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В долларовом выражении показатель составил $15,8 млрд, увеличившись на 47,7%.
Капитальные затраты в IV квартале 2017 года составили 292 млрд рублей ($5 млрд).
Как поясняет «Роснефть», компания наращивает инвестиции в соответствии с запланированными темпами в наиболее эффективные сегменты. В основном, капитальные вложения увеличены в связи с расширением программы бурения на зрелых активах («Юганскнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз»), развитием новых крупных проектов (Ванкорский кластер, «Роспан», «Таас-Юрях» и Русское месторождение), а также в связи с интеграцией приобретенных российских добычных активов и вхождением в международные проекты.
При этом компания в отчетном периоде сократила свободный денежный поток на 44,2% — до 245 млрд рублей против 439 млрд рублей в 2016 году. В долларовом выражении показатель снизился на 35,9% и составил $4,1 млрд
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