«Роскап» планирует продать портфель непрофильных кредитов на 140 млрд руб

Банк недавно перешел в собственность «Дом.рф» (ранее АИЖК), будет специализироваться на кредитовании стройки и ипотеке и избавляется от непрофильных активов, говорится в статье.

"Речь идет о кредитах, выданных предприятиям торговой, промышленной, сельскохозяйственной, нефтегазовой и других отраслей", — рассказали газете в «Дом.РФ». «Российский капитал» планирует оставить у себя только кредиты, выданные девелоперским компаниям (16,3 миллиарда рублей на 31 декабря 2017 года). Также сделка вряд ли коснется кредитов физическим лицам, так как портфель потребительских кредитов быстро амортизируется, сообщается в статье.

До сих пор банк был универсальным, и остальные активы оказались непрофильными. Как пояснили изданию в «Дом.рф», готовых предложений от покупателей на портфель непрофильных кредитов пока не поступило. «Мы начали переговоры о продаже портфеля с потенциальными покупателями менее двух недель назад, в настоящее время они проводят due diligence. Условия сделки потенциально могут быть согласованы в апреле-мае этого года», — сказали газете в пресс-службе компании, не назвав интересантов.