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«Роскап» планирует продать портфель непрофильных кредитов на 140 млрд руб
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«Роскап» планирует продать портфель непрофильных кредитов на 140 млрд руб 

РИА Недвижимость 5 часов назад
МОСКВА, 19 марта — РИА Недвижимость. Банк «Российский капитал» планирует продать портфель кредитов на 140 миллиардов рублей, выданных предприятиям различных отраслей, помимо девелоперской, пишет газета «Коммерсант».
Банк недавно перешел в собственность «Дом.рф» (ранее АИЖК), будет специализироваться на кредитовании стройки и ипотеке и избавляется от непрофильных активов, говорится в статье.
"Речь идет о кредитах, выданных предприятиям торговой, промышленной, сельскохозяйственной, нефтегазовой и других отраслей", — рассказали газете в «Дом.РФ». «Российский капитал» планирует оставить у себя только кредиты, выданные девелоперским компаниям (16,3 миллиарда рублей на 31 декабря 2017 года). Также сделка вряд ли коснется кредитов физическим лицам, так как портфель потребительских кредитов быстро амортизируется, сообщается в статье.
До сих пор банк был универсальным, и остальные активы оказались непрофильными. Как пояснили изданию в «Дом.рф», готовых предложений от покупателей на портфель непрофильных кредитов пока не поступило. «Мы начали переговоры о продаже портфеля с потенциальными покупателями менее двух недель назад, в настоящее время они проводят due diligence. Условия сделки потенциально могут быть согласованы в апреле-мае этого года», — сказали газете в пресс-службе компании, не назвав интересантов.
В конце 2017 года в уставный капитал «Дом.РФ» были внесены 100% акций банка «Российский капитал» в качестве вклада РФ для оплаты размещаемых в пользу государства дополнительных акций АИЖК. В настоящее время реализуется программа трансформации и создания ипотечно-строительной модели на базе банка — до конца 2018 года будет завершен план финансового оздоровления, оптимизирована сеть отделений и численность персонала, сообщала ранее компания.
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