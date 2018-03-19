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Динамика выручки «Роснефти» за 12 месяцев 2017 года выше, чем у конкурентов
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Динамика выручки «Роснефти» за 12 месяцев 2017 года выше, чем у конкурентов 

Газета.Ru 4 часа назад
"Роснефть" продемонстрировала динамику выручки за 12 месяцев выше, чем у конкурентов, согласно финансовой отчетности компании за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года, которая была опубликована в понедельник.
Выручка по итогам 2017 года выросла на 37,8% в долларовом выражении и на 20,6% в рублевом выражении и достигла 6 014 миллиарда рублей (106,4 миллиарда долларов).
Так, выручка Total в долларовом выражении увеличилась на 14,5%, ExxonMobil — на 17,4%, Chevron — на 23,8%, Shell — на 30,7%, BP — на 31,3%, Statoil — на 33,5%. В 4 квартале 2017 года выручка выросла на 14,2% относительно 3 квартала 2017 года до 1 709 млрд руб. (30,1 млрд долларов).
EBITDA за 12 месяцев 2017 года увеличилась на 24,4% в долларовом выражении и составила 24 млрд долл. США (в рублевом выражении — 1 403 млрд руб., рост на 9,8%).
В 4 квартале 2017 года показатель EBITDA вырос на 5,9% — до 393 миллиарда рублей, в долларовом выражении — на 6,3%, до 6,7 миллиарда долларов.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров) по итогам 4 квартала 2017 года составила 100 млрд руб., увеличившись более чем в 2 раза квартал к кварталу. По итогам 2017 г. показатель вырос на 40,7% в долларовом выражении, составив 3,8 миллиарда долларов (в рублевом выражении — 222 млрд руб., рост на 27,6%). Это произошло, в частности, в связи с интеграцией активов "Башнефти".
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