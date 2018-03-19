«Роснефть» увеличила добычу газа в 2017 году на 2% — до 68,4 млрд кубометров

«Роснефть» увеличила добычу газа в 2017 году на 2% по сравнению с показателем предыдущего года — до 68,41 млрд кубометров, говорится в сообщении компании. «По итогам 2017 года добыча газа составила 68,41 млрд кубометров, увеличившись на 2% год к году», — говорится в сообщении. Рост добычи обусловлен приобретением в четвертом квартале 2016 года активов «Башнефти» , запуском в 2017 году в «Варьеганнефтегаз» новых скважин и увеличением сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, а также запуском новых и оптимизацией режимов работы действующих скважин в «Сибнефтегаз» , поясняет компания. Добыча газа в четвертом квартале 2017 года составила 17,55 млрд кубометров.