«Роснефть» увеличила добычу газа в 2017 году на 2% по сравнению с показателем предыдущего года — до 68,41 млрд кубометров, говорится в сообщении компании.
«По итогам 2017 года добыча газа составила 68,41 млрд кубометров, увеличившись на 2% год к году», — говорится в сообщении.
Рост добычи обусловлен приобретением в четвертом квартале 2016 года активов «Башнефти», запуском в 2017 году в «Варьеганнефтегаз» новых скважин и увеличением сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, а также запуском новых и оптимизацией режимов работы действующих скважин в «Сибнефтегаз», поясняет компания.
Добыча газа в четвертом квартале 2017 года составила 17,55 млрд кубометров.