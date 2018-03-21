«Беллесбумпром» увеличил экспорт продукции в Россию

Представители ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна подчеркивают, что доля российского экспорта в общем объеме внешних поставок составляет порядка 35%. Лидирующие позиции по объемам экспорта занимают компании, выпускающие мебель. По итогам прошлого года доля внешних поставок этой продукции российским партнерам составила 45,2% (68,4 млн долларов).

Кроме того, пресс-служба концерна сообщает, что в прошлом году экспортировано картона на 22,4 млн долларов, ДВП — на 20,6 млн долларов. Также стабильным спросом среди российских потребителей пользуются белорусские спички, тара, упаковочные материалы и пр. Общая стоимость поставленной в Россию продукции составила 151 млн долларов. При этом партнерам из Москвы Московской области предприятия «Беллесбумпрома» реализовали товаров на 35 млн долларов.

Ранее сообщалось, что «Беллесбумпром» в текущем году планирует существенно нарастить свое присутствие на европейском мебельном рынке. Но, Россия, по словам председателя концерна Юрия Назарова, по-прежнему является стратегическим партнером для белорусских производителей.