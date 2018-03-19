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«Газпром» разберет в Ростовской области трубы «Турецкого потока»
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«Газпром» разберет в Ростовской области трубы «Турецкого потока» 

Деловое сообщество 5 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Ростовская область станет одним из четырех регионов России, в которых разберут часть линии газопровода «Турецкий поток». Как сообщает агентство «Интерфакс», такое решение в «Газпроме» приняли в связи с двукратным уменьшением мощностей с 63 млрд куб м в год до 31,5 млдр куб м в год. Издание ссылается на открытый запрос предложений на разработку документации по ликвидации и консервации объектов.
Всего будет разобрано 506 км газопровода, кроме Ростовской области, работы проведут в Краснодарском крае, Саратовской и Волгоградской областях. Также до принятия решения о реализации проектов в полном объеме законсервируют третьи и четвертые очереди трех компрессорных станций.
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