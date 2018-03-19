Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 27,6%

Чистая прибыль «Роснефти» в 2017 году по МСФО выросла на 27,6%

Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 27,6% — до 222 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка "Роснефти" за отчетный период увеличилась на 20,6% — до 6 трлн рублей. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) по итогам года вырос на 9,8% — до 1,4 трлн рублей. Капитальные затраты компании составили 922 млрд рублей против 709 млрд рублей годом ранее. Добыча нефти и газа

"Роснефть" по итогам 2017 года увеличила добычу нефти и конденсата на 7,3% до 225,5 млн тонн.

"Среднесуточная добыча жидких углеводородов в IV квартале 2017 года составила 4,55 млн барр. За 2017 год компания добыла 225,5 млн т жидких углеводородов (4,58 млн барр. в сутки), повысив среднесуточный объем производства на 7,6%", — сообщается в пресс-релизе.

Компания также увеличила добычу газа. "По итогам 2017 года добыча газа составила 68,41 млрд куб. м, увеличившись на 2% год к году. Рост добычи обусловлен приобретением в IV квартале 2016 года активов "Башнефти" , запуском в 2017 году в "Варьеганнефтегазе" новых скважин и увеличением сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, а также запуском новых и оптимизацией режимов работы действующих скважин в "Сибнефтегаз" , — отмечается в пресс-релизе.

Добыча углеводородов "Роснефти" в 2017 году выросла на 6,3% — до 281,7 млн тонн нефтяного эквивалента, при этом суточная добыча увеличилась на 6,5% — до 5,72 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), говорится в сообщении компании.