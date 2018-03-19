Новый контракт на поставку турбин Siemens в Россию говорит о том, что эта компания не откажется от российского рынка — считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Новое соглашение «Газпрома» и Siemens является показательным
Стало известно, что российская компания «Газпром» купит у немецкого концерна Siemens две газовые турбины для новой Грозненской ТЭС суммарной мощностью в 360 киловатт. Интересно, что соглашение об этой сделке было достигнуто на личной встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента Siemens Джо Кэзера.
Тот факт, что это соглашение было подписано на встрече первых лиц, показывает, что данный вопрос является очень сложным для немецкой компании, которая оказалась в щекотливом положении после крымского инцидента.
Напомним, что тогда информационное агентство Bloomberg раздуло скандал по поводу поставок турбин Siemens в Крым, что противоречило режиму западных санкций в отношении этого российского полуострова, введенных после событий 2014 года.
Концерн Siemens тогда заявил, что не согласен с подобным использованием своих турбин, высказался, что это противоречит духу соглашения между Россией и Германией и даже начал безнадежно судиться в российских судах.
Ситуация с крымскими турбинами на сегодня, похоже, исчерпана
Естественно, все это было формальными действиями с немецкой стороны, поскольку главной и единственной задачей Siemens в рамках данной кампании было желание не получить издержки от того санкционного пакета, который введен Германией и другими государствами Евросоюза в отношении Крыма, а также не попасть под американский закон CAATSA.
Отметим, что этот американский санкционный акт подразумевает введение экстерриториальных запретов и ограничений на контракты с российским энергетическим комплексом для всех компаний, как в Соединенных Штататх, так и во всем мире.
Учитывая тот факт, что Siemens является глобальной компанией, которой интересен и американский рынок, то этот закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года, стал для нее прямой угрозой. Из-за этого в Siemens сделали много жестких заявлений по нашей стране и даже пригрозили уйти с российского рынка.
И теперь мы видим, что после того, как скандал с турбинами, постепенно ушел в прошлое, Siemens и «Газпром» вернулись к переговорам и даже подписали новое соглашение на поставку немецких турбин для использования в России.
Немецкий бизнес заинтересован в российской экономике
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что перед нами естественное поведение любого здорового бизнеса.
«Если говорить более широко, то вспоминается выражение английского премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа, который правил Великобританией с 1916 по 1922 годы и который заявил, что торговать можно даже с людоедами. Поэтому не стоит удивляться тому, что западный бизнес, несмотря на всю антироссийскую стилистику, все равно ищет общие моменты для сотрудничества с российской стороной, поскольку для него это чрезвычайно выгодно», — заключает Камкин.
Тем более, как замечает эксперт, немецкая компания Siemens присутствует на российской национальном рынке более 160 лет, в результате чего, у этого концерна с нашей страной сформировались чрезвычайно плотные экономические связи.
«Ввиду этого, неудивительно, что, несмотря на американский закон CAATSA и прочие санкционные ограничения, в Siemens признали, что уход этой компании с российского рынка, будет неправильным решением», — резюмирует Камкин.
Россия и Германия постепенно восстанавливают сотрудничество
По словам Александра Константиновича, Россия не сможет заменить для германской экономики индийский рынок, китайский или американский, но, тем не менее, значение нашей страны для Берлина чрезвычайно высоко. И это нормально, поскольку Германия с населением в 82 млн человек является третьей страной по объему суммарного экспорта в мире.
«К тому же, если речь идет о Siemens, для которой Россия является важным сегментом внешнеэкономической деятельности — достаточно сказать, что в российском филиале этого немецкого концерна работало порядка четырех тысяч человек, что очень много, учитывая специфику наших двусторонних контрактов», — констатирует Камкин.
Основной кластер Siemens располагался в Воронежской области, но у немцев также были значительные контракты с такими российскими государственными компаниями, как «Росгидро», «Ростехнологии» и РЖД.
«Все это сотрудничество дает очень большое количество значимых проектов для компании Siemens, поэтому неудивительно, что менеджмент этой немецкой компании решил не отказываться от сотрудничества с Россией даже ввиду этих объективных рисков в лице западных санкций, а также нового американского закона CAATSA», — заключает Камкин.
Поэтому мы здесь наблюдаем дуализм политики ценностей, которую сегодня проповедует политический класс Германии, а также политики здравого смысла, которую в отношении России придерживается немецкий бизнес.
«Все это говорит о том, что постепенно в этом вопросе все вернется на круги своя, и мы с немецкими компаниями и Германией снова станем важными партнерами, а также вернемся к той политике, которой обычно характеризовались российско-немецкие отношения до всех этих сложных событий образца 2014 года», — резюмирует Камкин.