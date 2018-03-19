Новый контракт — новая эпоха: «Газпром» и Siemens начинают свои отношения с чистого лица

Новое соглашение «Газпрома» и Siemens является показательным Новый контракт на поставку турбин Siemens в Россию говорит о том, что эта компания не откажется от российского рынка — считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Стало известно, что российская компания «Газпром» купит у немецкого концерна Siemens две газовые турбины для новой Грозненской ТЭС суммарной мощностью в 360 киловатт. Интересно, что соглашение об этой сделке было достигнуто на личной встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента Siemens Джо Кэзера.

Тот факт, что это соглашение было подписано на встрече первых лиц, показывает, что данный вопрос является очень сложным для немецкой компании, которая оказалась в щекотливом положении после крымского инцидента.

Напомним, что тогда информационное агентство Bloomberg раздуло скандал по поводу поставок турбин Siemens в Крым , что противоречило режиму западных санкций в отношении этого российского полуострова, введенных после событий 2014 года.

Ситуация с крымскими турбинами на сегодня, похоже, исчерпана Концерн Siemens тогда заявил, что не согласен с подобным использованием своих турбин, высказался, что это противоречит духу соглашения между Россией и Германией и даже начал безнадежно судиться в российских судах.

Естественно, все это было формальными действиями с немецкой стороны, поскольку главной и единственной задачей Siemens в рамках данной кампании было желание не получить издержки от того санкционного пакета, который введен Германией и другими государствами Евросоюза в отношении Крыма, а также не попасть под американский закон CAATSA.

Отметим, что этот американский санкционный акт подразумевает введение экстерриториальных запретов и ограничений на контракты с российским энергетическим комплексом для всех компаний, как в Соединенных Штататх, так и во всем мире.

Учитывая тот факт, что Siemens является глобальной компанией, которой интересен и американский рынок, то этот закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года, стал для нее прямой угрозой. Из-за этого в Siemens сделали много жестких заявлений по нашей стране и даже пригрозили уйти с российского рынка.

И теперь мы видим, что после того, как скандал с турбинами, постепенно ушел в прошлое, Siemens и «Газпром» вернулись к переговорам и даже подписали новое соглашение на поставку немецких турбин для использования в России. Немецкий бизнес заинтересован в российской экономике

«Если говорить более широко, то вспоминается выражение английского премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа, который правил Великобританией с 1916 по 1922 годы и который заявил, что торговать можно даже с людоедами. Поэтому не стоит удивляться тому, что западный бизнес, несмотря на всю антироссийскую стилистику, все равно ищет общие моменты для сотрудничества с российской стороной, поскольку для него это чрезвычайно выгодно», — заключает Камкин. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что перед нами естественное поведение любого здорового бизнеса.

«Ввиду этого, неудивительно, что, несмотря на американский закон CAATSA и прочие санкционные ограничения, в Siemens признали, что уход этой компании с российского рынка, будет неправильным решением», — резюмирует Камкин. Россия и Германия постепенно восстанавливают сотрудничество Тем более, как замечает эксперт, немецкая компания Siemens присутствует на российской национальном рынке более 160 лет, в результате чего, у этого концерна с нашей страной сформировались чрезвычайно плотные экономические связи.

«К тому же, если речь идет о Siemens, для которой Россия является важным сегментом внешнеэкономической деятельности — достаточно сказать, что в российском филиале этого немецкого концерна работало порядка четырех тысяч человек, что очень много, учитывая специфику наших двусторонних контрактов», — констатирует Камкин. По словам Александра Константиновича, Россия не сможет заменить для германской экономики индийский рынок, китайский или американский, но, тем не менее, значение нашей страны для Берлина чрезвычайно высоко. И это нормально, поскольку Германия с населением в 82 млн человек является третьей страной по объему суммарного экспорта в мире.

РЖД. «Все это сотрудничество дает очень большое количество значимых проектов для компании Siemens, поэтому неудивительно, что менеджмент этой немецкой компании решил не отказываться от сотрудничества с Россией даже ввиду этих объективных рисков в лице западных санкций, а также нового американского закона CAATSA», — заключает Камкин. Основной кластер Siemens располагался в Воронежской области , но у немцев также были значительные контракты с такими российскими государственными компаниями, как «Росгидро», «Ростехнологии»