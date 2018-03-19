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Рубль днем снижается к доллару и евро, несмотря на нефть по $66
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Рубль днем снижается к доллару и евро, несмотря на нефть по $66 

Прайм 11 часов назад
Фото: Саминвестор
Геополитические риски и ожидание решений по ставкам от ФРС США И Банка России оказывают давление на рубль.
Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 14.21 мск повышался на 0,31 рубля — до 57,78 рубля, курс евро — на 0,35 рубля, до 71 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс рубля днем снижался к евро и к доллару, несмотря на попытки закрепления рынка нефти на уровне 66 долларов за баррель сорта Brent.
Впрочем, факторы динамики нефтяных цен настораживают «быков». Число действующих буровых установок в США выросло на прошлой неделе на 6 штук, или на 0,61%, до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%.
Негатив для рубля приходит от геополитики, полагают эксперты. Так, ЕС всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, призывает Москву ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по программе «Новичок».
Фактор президентских выборов в РФ остался нейтральным для рубля в силу предсказуемости его итогов, отмечают аналитики.
Приближение ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ также добавляет давления на рубль. Наконец, отток долларовой ликвидности в недавно выпущенные Минфином евробонды поддерживает спрос на доллары и евро.
В итоге, доллар и евро прибавляли днем к рублю 0,5% каждый. Рублевая цена «черного золота» при этом поднялась до уровня 3,8 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ
Ситуация на валютных рынках складывается не в пользу российской валюты, и на наступившей неделе рубль также продолжит оставаться под давлением как внешних, так и внутренних факторов, считает генеральный директор АО «НПФ Согласие-ОПС» Александр Вьюницкий.
"В определённой мере повлияет решение ФРС США по процентной ставке; по всей видимости ставка будет повышена до 1,75% годовых. К внутрироссийским факторам давления на рубль можно отнести ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов. Всё это будет происходить на фоне усиливающихся со стороны Запада антироссийских санкций, способствующих росту объёмов спекулятивного капитала, покидающего российский рынок. До конца этой недели курс имеет все шансы упереться в отметку 58,5–59 рублей за доллар", — добавил он.
На предстоящей неделе особое внимание будет приковано к заседаниям ФРС в среду и Банка России в пятницу, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.
"Риторика американского регулятора будет, скорее всего, ужесточена, став положительным фактором для доллара, в частности, может быть пересмотрено количество повышений ставки до 2020 года. От Банка России, наоборот, мы ожидаем осторожных действий ввиду сохраняющейся геополитической напряженности и рисков для инфляции, поэтому реакция рубля, вероятно, окажется сдержанной", — добавил он.
На следующей неделе предстоит осуществление самых крупных за этот год налоговых выплат, оценил Том Левинсон из компании «Сбербанк КИБ». В связи с этим ожидается увеличение объема продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в середине текущей недели: это окажет серьезную поддержку рублю, полагает он.
"Однако, учитывая решение ФРС по ставке и наблюдавшееся в последнее время ослабление валют развивающихся стран, мы рекомендуем покупать рубль относительно аналогов, нежели валют развитых рынков. Пока же курс пары USD/RUB может удержаться на уровне 57,6 благодаря удорожанию нефти и действиям экспортеров", — добавил он.
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