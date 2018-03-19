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«Роснефть» увеличила добычу жидких углеводородов в 2017 году на 7,3% — до 225,45 млн тонн
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«Роснефть» увеличила добычу жидких углеводородов в 2017 году на 7,3% — до 225,45 млн тонн
Rambler News Service
5 часов назад
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Среднесуточная добыча жидких углеводородов в 2017 году составила 225,5 млн тонн жидких углеводородов (4,58 млн баррелей в сутки), повысив среднесуточный объем производства на 7,6%.
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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в 2017 году на 27,6% - до 222 млрд рублей
«Роснефть» в 2017 году открыла 31 месторождение и 162 залежи с запасами 233 млн тонн н.э.
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