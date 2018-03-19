«Роснефть» увеличила добычу жидких углеводородов в 2017 году на 7,3% — до 225,45 млн тонн

Среднесуточная добыча жидких углеводородов в 2017 году составила 225,5 млн тонн жидких углеводородов (4,58 млн баррелей в сутки), повысив среднесуточный объем производства на 7,6%.

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«Роснефть» в 2017 году открыла 31 месторождение и 162 залежи с запасами 233 млн тонн н.э.