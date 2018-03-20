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Glencore по-прежнему ожидает закрытия сделки с CEFC по продаже акций «Роснефти»
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Glencore по-прежнему ожидает закрытия сделки с CEFC по продаже акций «Роснефти» 

Прайм 6 часов назад
Фото: ЭКД!
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore по-прежнему ожидает завершения сделки по продаже части своей доли в российской "Роснефти" китайской энергетической корпорации CEFC, несмотря на сообщения об уходе с поста главы CEFC Е Цзяньмина, пишет агентство Рейтер со ссылкой на главу Glencore Айвана Глазенберга.
"Сделка все еще может состояться. … Соглашение было одобрено китайским правительством", — заявил Глазенберг.
Ранее во вторник СМИ сообщили, что глава CEFC Е Цзяньмин находится на родине под следствием и покинет свой пост в компании. Главу CEFC подозревают в совершении экономических преступлений.
Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, купивший 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки в 2016 году, теперь продает 14,16% акций российской нефтекомпании китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.
В начале марта китайское издание Caixin со ссылкой на источники сообщало, что сделка может сорваться из-за того, что китайская компания не сможет найти банк для предоставления кредита для оплаты части суммы по договору. Кроме того, статус сделки с «Роснефтью» назывался неопределенным в связи с тем, что Е Цзяньмин попал под следствие.
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