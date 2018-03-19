Банк УРАЛСИБ занял 17 место в рэнкинге российских банков «Интерфакс-100»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занял 17 место по объему активов в списке крупнейших российских банков, согласно рэнкингу «Интерфакс-100», подготовленному Интерфакс-ЦЭА по итогам 2017 года. Объем активов по итогам года достиг 521,6 млрд рублей.

Также Банк УРАЛСИБ по итогам 2017 года занимает 16 место в рэнкинге «Интерфакс-100» по размеру собственного капитала — 55,9 млрд рублей.