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Банк УРАЛСИБ занял 17 место в рэнкинге российских банков «Интерфакс-100»
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Банк УРАЛСИБ занял 17 место в рэнкинге российских банков «Интерфакс-100» 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»занял 17 место по объему активов в списке крупнейших российских банков, согласно рэнкингу «Интерфакс-100», подготовленному Интерфакс-ЦЭА по итогам 2017 года. Объем активов по итогам года достиг 521,6 млрд рублей.
Также Банк УРАЛСИБ по итогам 2017 года занимает 16 место в рэнкинге «Интерфакс-100» по размеру собственного капитала — 55,9 млрд рублей.
Позиции УРАЛСИБа в рэнкинге обусловлены результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. В течение 2016-2017 гг. в Банке УРАЛСИБ были реализованы стратегические инициативы, направленные на развитие и повышение рентабельности бизнеса. В том числе была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена большая работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. Это позволило серьезно нарастить объемы бизнеса, которые по ключевым для Банка направлениям увеличились в несколько раз. По итогам 2017 года Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган назван лучшим банкиром России — по версии портала Банки.ру.
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