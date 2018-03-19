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E.ON получила в 2017 году €3,9 млрд чистой прибыли против убытка годом ранее
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E.ON получила в 2017 году €3,9 млрд чистой прибыли против убытка годом ранее 

Rambler News Service 5 часов назад
Чистая прибыль немецкого энергетического концерна E.ON составила в 2017 году € 3,925 млрд против чистого убытка в размере €8,45 млрд годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка компании в 2017 году сократилась на 0,6% — до €37,965 млрд
Прибыль до налогообложения составила €4,664 млрд против €411 млн убытка годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA достиг в 2017 году €4,955 млрд (рост на 0,3%).
Чистый долг компании с начала года снизился на 26,9% — с €26,32 млрд по состоянию на 31 декабря 2016 года до €19,248 млрд по состоянию на 31 декабря 2017 года.
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