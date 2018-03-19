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Итальянская Eni начала добычу нефти на месторождении Ochigufu в Анголе
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Итальянская Eni начала добычу нефти на месторождении Ochigufu в Анголе 

Rambler News Service 5 часов назад
Итальянская нефтегазовая компания Eni начала добычу нефти на месторождении Ochigufu на глубоководном побережье Анголы совместно с государственной нефтяной компанией Анголы Sonangol, сообщает Eni.
«Eni и Sonangol начали добычу нефти сегодня на проекте Ochigufu, на Блоке 15/06 на глубоководном побережье Анголы», — говорится в сообщении итальянской компании.
В рамках проекта Eni намерена добывать 25 тыс. баррелей нефти в сутки. В настоящее время компания добывает в Анголе около 150 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Месторождение Ochigufu располагается на глубине 1,3 км, примерно в 150 километрах к западу от порта Сойо и 380 километрах к северо-западу от столицы страны Луанды. В блоке 15/06 Eni и Sonangol принадлежат по 36,84%, компании SSI Fifteen Limited — 26,32%. Eni является оператором проекта.
Eni присутствует в Анголе с 1980 года через свою дочернюю компанию Eni Angola.
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