Итальянская Eni начала добычу нефти на месторождении Ochigufu в Анголе

Итальянская нефтегазовая компания Eni начала добычу нефти на месторождении Ochigufu на глубоководном побережье Анголы совместно с государственной нефтяной компанией Анголы Sonangol, сообщает Eni.

«Eni и Sonangol начали добычу нефти сегодня на проекте Ochigufu, на Блоке 15/06 на глубоководном побережье Анголы», — говорится в сообщении итальянской компании.

В рамках проекта Eni намерена добывать 25 тыс. баррелей нефти в сутки. В настоящее время компания добывает в Анголе около 150 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Месторождение Ochigufu располагается на глубине 1,3 км, примерно в 150 километрах к западу от порта Сойо и 380 километрах к северо-западу от столицы страны Луанды . В блоке 15/06 Eni и Sonangol принадлежат по 36,84%, компании SSI Fifteen Limited — 26,32%. Eni является оператором проекта.

Eni присутствует в Анголе с 1980 года через свою дочернюю компанию Eni Angola.