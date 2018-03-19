«Газпром нефть» разместила облигации на 25 млрд рублей

«Газпром нефть» завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-06R общим объемом 25 млрд рублей со сроком обращения шесть лет, следует из материалов компании.

Выпуск включает 25 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Бумаги размещались по открытой подписке. Техническое размещение состоялось 15 марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» планирует 23 марта 2018 года досрочно погасить биржевые облигации серий БО-02 и БО-07 на общую сумму 25 млрд рублей.

В декабре 2017 года «Газпром нефть» разместила облигации серии 001P-04R общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения семь лет и облигации серии 001P-05R общим объемом 5 млрд рублей со сроком обращения семь лет. Ранее в 2017 году компания разместила биржевые облигации серии 001Р-01R общим объемом 15 млрд рублей, серии 001Р-02R общим объемом 15 млрд рублей и серии 001Р-03R общим объемом 25 млрд рублей.