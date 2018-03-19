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Японская компания купит «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларов
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Японская компания купит «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларов 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данный договор позволит японской компании укрепить лидерство на российском табачном рынке, при этом увеличив долю на нем примерно до 4 0%. «Донской табак» в настоящее время занимает четвертое место в стране по продажам сигарет. Сумма покупки оценивается примерно в 90 млрд руб или $1,6 млрд, сообщает «Ъ».
«В течение многих лет Россия является краеугольным камнем прибыли нашей группы. Эта сделка увеличит нашу долю рынка примерно до 40% и немедленно внесет вклад в прибыльность группы. Мы ожидаем положительный синергетический эффект в последующие годы», — сказал президент табачного подразделения JT Муцуо Иваи.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно ростовский бизнесмен Иван Саввиди выбежал на поле и угрожал судье на чемпионате Греции по футболу.
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