Экспирация фьючерсов подняла российский рынок на фоне оттока капитала, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»

Мы предполагаем, что сегодня рынок скорректируется вниз. Кроме того, инвесторы вряд ли обратят серьезное внимание на реакцию мировых лидеров относительно итогов президентских выборов в России . Это подтверждается существенным спросом на суверенные российские еврооблигации в долларах со стороны иностранных инвесторов. Однако, по нашим расчетам, отток иностранной ликвидности из российского рынка составил более $150 млн в последние две торговые сессии, что объясняется желанием инвесторов застраховаться перед президентскими выборами.

Рубль несущественно ослабнет при умеренном снижении нефтяных котировок. Вместе с тем, число активных буровых вышек нефти подросло на 4 ед. до 800 штук, что предвещает увеличение объемов добычи нефти в ближайшем будущем. Это негативный сигнал для нефтяных котировок вкупе со сделкой ОПЕК «плюс».

Возвращаясь к российским еврооблигациям при размещении $1,5 млрд и $2,5 млрд, коэффициент покрытия по 11-летним и 30-летним бумагам составил 4,3 и 2,8, а доходность 4,625% и 5,25% соответственно. Upside к кривой доходности госбумаг и собственному выпуску RUSSIA-2047 составил около 10 б.п. по 11-летним бумагам и нулевой результат по 30-летним. При этом, на долю иностранных инвесторов пришлось более половины объема размещения. Интересно отметить, что до 50% по 30-летним бумагам выкупили британские инвесторы, возможно, это инвесторы с российскими корнями. В любом случае высокая доходность отодвигает на второй план любой негативный информационный поток против РФ.