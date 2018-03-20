Омская область получит 429 млн рублей на повышение зарплат бюджетников 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Правительство Российской Федерации выделит регионам из резервного фонда 20 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Так, Омская область получит на эти цели 429 млн рублей.
«Финансирование расходов, связанных с повышением минимального размера оплаты труда, будет обеспечено в положенные сроки. Все те дополнительные обязательства перед гражданами, которые с 1 мая возникнут, Омская область исполнит в полной мере», — заявил глава региона Александр Бурков.
Добавим, что расходы, которые связаны с повышением МРОТ, оцениваются в 500-700 млн рублей.