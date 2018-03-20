Омская область получит 429 млн рублей на повышение зарплат бюджетников

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Финансирование расходов, связанных с повышением минимального размера оплаты труда, будет обеспечено в положенные сроки. Все те дополнительные обязательства перед гражданами, которые с 1 мая возникнут, Омская область исполнит в полной мере», — заявил глава региона Александр Бурков

Добавим, что расходы, которые связаны с повышением МРОТ, оцениваются в 500-700 млн рублей.