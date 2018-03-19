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Технологический центр Бажен «Газпром нефти» стал отдельным юрлицом
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Технологический центр Бажен «Газпром нефти» стал отдельным юрлицом 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" принял решение реорганизовать «Газпромнефть-Хантос» и выделить из него в отдельное юридическое лицо ООО «Технологический центр Бажен», который будет заниматься разработкой технологий добычи российского аналога сланцевой нефти США — баженовской свиты. Об этом сообщает компания.
"Реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью «Технологический центр Бажен» с местом нахождения: г. Ханты-Мансийск", — отмечает компания.
Раньше сообщалось, что "Газпром нефть" планирует вложить к 2021 году 7,5 млрд рублей в проект по созданию отечественных технологий и оборудования для баженовской свиты. В частности, компания получила для проекта от Минэнерго статус национального, который может помочь «Газпром нефти» в получении под него льгот.
Руководитель проекта «Бажен» «Газпром нефти» Кирилл Стрежнев говорил, что отдельное предприятие будет создано до августа 2018 года — ООО «Технологический центр „Бажен“, а до конца года под это юридическое лицо будет оформлено несколько лицензий на добычу в местах залегания нефти из баженовской свиты.
По его словам, в рамках этого предприятия могут быть созданы еще 15 предприятий, каждое из которых будет заниматься разработкой отдельной технологии, в них также могут принять участие и другие нефтегазовые компании.
Директор по геологоразведке „Газпром нефти“ Алексей Вашкевич отмечал, что компания пересмотрела свою позицию и готова допустить другие компании к долевому участию в создаваемом предприятии.
Баженовская свита
Поиском эффективных технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти в России занимается „Газпром нефть“ в качестве оператора профильного национального проекта, развитие которого поможет существенно нарастить производство этого вида сырья к 2025 году. Компания будет „обкатывать“ технологии на участке Баженовской залежи, потенциальные извлекаемые ресурсы которой составляют около 760 млн тонн. Ее разработку нефтяники называют „второй жизнью“ для западносибирских месторождений.
Добыча на Бажене сейчас составляет менее 1 млн тонн в год, но благодаря разработанным технологиям вырастет до 10 млн тонн к 2025 году, надеются в „Газпром нефти“.
Коммерческая добыча нефти из баженовской свиты может начаться уже в 2025 году.
Баженовская свита — группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью). Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.
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