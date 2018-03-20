«Газпром нефть» начала создание «дочки» по изучению баженовской свиты

«Газпром нефть» начала создание дочерней компании для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты, говорится в материалах «Газпром нефти».

Компания «Технологический центр Бажен» будет создана путем выделения из другой дочерней компании «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Хантос».

«Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: реорганизовать ООО «Газпромнефть-Хантос» в форме выделения из него ООО «Технологический центр Бажен» с местом нахождения — город Ханты-Мансийск », — отмечает «Газпром нефть».

Ранее руководитель проектного офиса «Бажен» Кирилл Стрижнев сообщал, что «Газпром нефть» создаст «дочку» для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты до конца июля 2018 года. По его словам, дочерняя компании будет называться ООО «Технологический центр „Бажен“».

Стрижнев добавил, что этом году планируется заключения необязывающих соглашений о партнёрстве. «Сейчас мы видим порядка 15 технологических партнёрств», — сообщил он.

В свою очередь глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич пояснял, под каждую отдельную технологию будет создаваться дочернее общество технологического центра «Бажен».

«Порядка 15 дочерних обществ будет создано. Доля участия будет зависеть от партнеров», — отметил он.

Баженовская свита — горизонт горных пород, выявленных в центральной части Западной Сибири на глубинах 2–3 тыс. метров. По оптимистичным оценкам геологов, ресурсы нефти в пластах баженовской свиты только на территории Западной Сибири могут достигать 100–170 млрд тонн. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 до 100 метров. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов, содержащих так называемую сланцевую нефть, ее освоение находится на стадии подбора технологических решений для полномасштабной разработки.