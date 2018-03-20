Ещё
«Газпром нефть» начала создание «дочки» по изучению баженовской свиты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром нефть» начала создание «дочки» по изучению баженовской свиты 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром нефть» начала создание дочерней компании для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты, говорится в материалах «Газпром нефти».
Компания «Технологический центр Бажен» будет создана путем выделения из другой дочерней компании «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Хантос».
«Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: реорганизовать ООО «Газпромнефть-Хантос» в форме выделения из него ООО «Технологический центр Бажен» с местом нахождения — город Ханты-Мансийск», — отмечает «Газпром нефть».
Ранее руководитель проектного офиса «Бажен» Кирилл Стрижнев сообщал, что «Газпром нефть» создаст «дочку» для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты до конца июля 2018 года. По его словам, дочерняя компании будет называться ООО «Технологический центр „Бажен“».
Стрижнев добавил, что этом году планируется заключения необязывающих соглашений о партнёрстве. «Сейчас мы видим порядка 15 технологических партнёрств», — сообщил он.
В свою очередь глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич пояснял, под каждую отдельную технологию будет создаваться дочернее общество технологического центра «Бажен».
«Порядка 15 дочерних обществ будет создано. Доля участия будет зависеть от партнеров», — отметил он.
Баженовская свита — горизонт горных пород, выявленных в центральной части Западной Сибири на глубинах 2–3 тыс. метров. По оптимистичным оценкам геологов, ресурсы нефти в пластах баженовской свиты только на территории Западной Сибири могут достигать 100–170 млрд тонн. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 до 100 метров. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов, содержащих так называемую сланцевую нефть, ее освоение находится на стадии подбора технологических решений для полномасштабной разработки.
«Газпром нефть» занимается изучением баженовской свиты уже несколько лет. Наиболее существенные результаты были получены на Пальяновской площади Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе и на Вынгаяхинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
Rambler News Service: последние новости
Французская Engie направила на финансирование «Северного потока — 2» в 2017 году €298 млн Fix Price может провести IPO «Роснефть» ожидает решения Стокгольмского арбитража по спору с американской FNPС до конца апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей43
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России339
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной458
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос69
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение