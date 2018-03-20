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Доля фондов США в акциях Сбербанка выросла до 40%
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Доля фондов США в акциях Сбербанка выросла до 40% 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Доля инвесторов США в обращающихся на рынке акциях Сбербанка выросла на 1,5 п.п. до 40%, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"За последний год доля американских инвесторов в структуре наших акций выросла на 1,5 процентных пункта, достигнув доли в размере 40% от акций, которые находятся в свободном обращении", — отметил Греф. Банку России принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция Сбербанка, сообщается на сайте банка. Юридические лица — нерезиденты владеют 45,41% акций Сбербанка, юридические лица — резиденты владеют 1,9%, частные инвесторы — 2,7%. Все старые и новые санкции против России никак не отразились и не отражаются на отношениях Сбербанка с зарубежными клиентами и инвесторами, отметил Греф. Инвесторов привлекает надежность банка с госучастием и успешное реформирование банка, рост стоимости акций, и высокие дивиденды. В 2018-2020 гг. банк планирует выплатить дивиденды на сумму 1 трлн руб. Это примерно по 330 млрд в год — больше, чем банк заплатил акционерам по итогам 2016 г. Сбербанк заплатил за 2016 г. втрое больше дивидендов, чем в 2015 г., на фоне рекордной чистой прибыли. Как ожидается, окажутся высокими дивиденды Сбербанка и по итогам 2017 г., но точный их размер будет известен в апреле. "Годовое собрание наших акционеров, которое пройдет 8 июня", а рекомендации по дивидендам буду в апреле по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка, уточнил Греф.
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