Рынок акций РФ закрылся ростом, рубль вырос к доллару и евро

Российский Фондовый рынок завершил торги вторника ростом за счёт укрепления секторов нефти и газа, электроснабжения и производства.

Так, на момент закрытия на Московской фондовой бирже Индекс МосБиржи поднялся на 0,41%. Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов были акции Интер РАО ЕЭС ОАО, которые подорожали на 2,02%, закрывшись на отметке в 3,7950 пункта, передаёт портал investing.com.

А вот лидерами падения стали акции ОАО Мобильные ТелеСистемы , стоимость которых обвалилась на 3,11%, завершив сессию на отметке 308,10 пункта. При этом количество подешевевших бумаг (116) превысило количество закрывшихся в плюсе (96).

Российский рубль на закрытии торгов вырос к бивалютной корзине, полностью отыграв потери понедельника благодаря заметному скачку цен на «чёрное золото».

Курс доллара США составил 57,47 рублей, что на 37,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро закрылся на уровне 70,52 рублей, опустившись на 81,25 копейки. При этом бивалютная корзина подешевела на 57,05 копейки — до 63,34 рубля.

Между тем на рынке Форекс пара доллар/рубль снизилась на 0,45% до 57,5731, а котировки евро/рубль упали на 1,07%, достигнув отметки 70,5646.

По мнению экспертов рубль укрепляется к доллару и евро, благодаря скачку мировых цен на нефть до максимальных с конца февраля уровней на оптимизме по поводу успешности мер стран членов ОПЕК и государств, не входящих в картель по снижению предложения на мировом рынке топлива.

Согласно прогнозам технического комитета, в который входят представители ОПЕК и стран-партнеров организации, баланс спроса и предложения на рынке «чёрного золота» будет достигнут между вторым и третьим кварталами текущего года.

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