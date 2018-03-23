Ещё
Фьючерсы на золото подорожали во время европейской сессии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фьючерсы на золото подорожали во время европейской сессии 

Investing.com Россия 28 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.342,30 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,12%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.306,60 долл. и сопротивление — на 1.343,10 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,20% и торгуется на отметке 89,29 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,96%, достигнув отметки 16,545 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 0,36%, дойдя до уровня 3,013 долл. за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
Россйиский рынок: нефть и тишина Стоимость акций Facebook снижается на фоне продолжающего скандала Рост ВВП замедлился, но министерство довольно
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации335
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды59
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Путин выступит со срочным обращением435
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение