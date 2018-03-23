Фьючерсы на золото подорожали во время европейской сессии

Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.342,30 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,12%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.306,60 долл. и сопротивление — на 1.343,10 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,20% и торгуется на отметке 89,29 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,96%, достигнув отметки 16,545 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 0,36%, дойдя до уровня 3,013 долл. за фунт.