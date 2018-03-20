Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.310,70 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,54%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.306,80 долл. и сопротивление — на 1.328,10 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,50% и торгуется на отметке 89,92 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,92%, достигнув отметки 16,175 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 1,20%, дойдя до уровня 3,040 долл. за фунт.