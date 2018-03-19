Нефть подешевела на росте числа буровых установок в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром пошли вниз, поскольку инвесторы отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок за прошлую неделю.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,48% — до 65,89 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,46% — до 62,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости»