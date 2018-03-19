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Нефть подешевела на росте числа буровых установок в США
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Нефть подешевела на росте числа буровых установок в США 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром пошли вниз, поскольку инвесторы отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок за прошлую неделю.
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,48% — до 65,89 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,46% — до 62,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
По данным BHGE, за неделю по 16 марта число буровых установок в США выросло на шесть штук, или на 0,61% — до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на четыре штуки, или на 0,5%, до 800 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на одну штуку, или на 0,53%, до 189.
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