ЦБ стал владельцем почти 100% в капитале Бинбанка

ЦБ стал владельцем почти 100% в уставном капитале Бинбанка

Банк России получил в прямое распоряжение 99,999999998% уставного капитала санируемого Бинбанка , следует из материалов кредитной организации.

Регулятор получил контроль над этой долей 19 марта.

В начале марта ЦБ сообщил, что утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по санации Бинбанка и намерен докапитализировать его на 56,9 миллиарда рублей. Тогда отмечалось, что эти средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций банка.