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ЦБ стал владельцем почти 100% в капитале Бинбанка
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ЦБ стал владельцем почти 100% в уставном капитале Бинбанка 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России получил в прямое распоряжение 99,999999998% уставного капитала санируемого Бинбанка, следует из материалов кредитной организации.
Регулятор получил контроль над этой долей 19 марта.
Банк России в настоящее время санирует четыре банка: "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк и банк "Советский". В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие".
В начале марта ЦБ сообщил, что утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по санации Бинбанка и намерен докапитализировать его на 56,9 миллиарда рублей. Тогда отмечалось, что эти средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций банка.
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