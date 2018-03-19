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Госдолг США установил абсолютный рекорд
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Госдолг США установил абсолютный рекорд 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Государственный долг США достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Доля внутригосударственного долга составляет 5,6 триллиона долларов. Остальная часть приходится на частных инвесторов — физических и юридических лиц, на их долю приходится 15,3 триллиона долларов.
Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была ликвидация государственного долга США. Президент настаивал, что его экономические меры позволят решить эту проблему, однако за год президентства Трампа госдолг вырос более чем на триллион долларов.
За увеличение государственного долга республиканцы критиковали предыдущего президента США Барака Обаму, за его два срока госдолг США вырос с 10,6 триллионов до 19,9 триллионов долларов. Параллельно растет дефицит бюджета США, который в феврале также достиг нового рекорда — 215 миллиардов долларов. У страны падают доходы и продолжают расти расходы.
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