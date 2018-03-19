«Ничто не мешает посадить всех частных предпринимателей в России». Дмитрий Костыгин — о домашнем аресте и новой бизнес-элите

Дмитрий Костыгин — совладелец компании «Юлмарт». В октябре прошлого года ему предъявили обвинение в мошенничестве в сфере кредитования: следствие считало, что предприниматель представил ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта» для получения кредита в Сбербанке . Костыгин провел под домашним арестом пять месяцев и освободился в конце февраля. В интервью «Секрету фирмы» он рассказал о будущем «Юлмарта», возможных причинах продажи «Магнита» и зарождении новой предпринимательской элиты в России

О пользе «тотального контроля» над бизнесменами

Костыгин рассказал о том, как его изменили пять месяцев домашнего ареста, в которых, по словам предпринимателя, не было «ничего хорошего». Во время изоляции он изучал уголовно-процессуальный кодекс, часто общался с юристами и стал лучше разбираться в устройстве правоохранительной системы.

Такое погружение в тему заставило Костыгина удивиться тому, как редко в России сажают предпринимателей. «Я вообще удивляюсь, что так мало сажают у нас. В принципе, ничто не мешает посадить всех ИЧПистов в России», — сказал он. Костыгин признался, что его обрадовала реформа ФСИН , поскольку «было много лет миллион сидельцев в системе, и раз — стало полмиллиона». При этом предприниматель признался, что является сторонником «тотального муниципального контроля» за жизнью людей, в том числе бизнесменов.

дмитрий костыгин

предприниматель

«А вообще я сторонник тотального муниципального контроля над всеми: бизнесами, семьями… […] Я могу это неплохо аргументировать. Самая чёткая — швейцарская модель. Что такое Швейцария ? Это 3000 объединившихся деревень, каждая со своими собственными традициями и СНИПами. Соответственно, и налоги везде разные. Когда муниципалитет сам собирает налоги и для своих жителей каждый год печатает «Бюджет муниципалитета», народ начинает интересоваться: кто живёт, кто резидент, кто не резидент в деревне, кто работает, кто не работает. Когда все друг за другом приглядывают, вряд ли вдруг окажется, что кто-то в подвале держал рабов 20 лет, наверное, такого человека быстрее заметят и постараются реабилитировать для общества».

О «Юлмарте» и сделке по продаже «Магнита»

Костыгин уверен, что «Юлмарт» справится с потрясениями, как справляются многие другие компании. При этом он убежден, что процедура банкротства бизнеса в России нуждается в серьезной доработке: предприниматель предлагает сделать разные процедуры для малого, среднего и для крупного или публичного бизнеса. По мнению Костыгина, следует обратить внимание на опыт Кремнивой долины и сделать процесс выхода из бизнеса максимально понятным и безболезненным.

Комментируя сделку по продаже «Магнита» банку ВТБ , Костыгин предположил, что предпосылки к ней появились еще прошлым летом, когда акции ретейлера упали. По его версии, «некие финансисты» предложили основателю и совладельцу компании Сергею Галицкому крупный кредит, который позволил бы поднять цену акций за счет их выкупа. Однако акции, вопреки ожиданиям, продолжили падать. «Поэтому оказалось, что надо срочно всё продавать, долг возвращать, и забывать всю эту тему. Это по крайней мере объясняет, почему всё было сделано за один день», — объяснил он.

О новой «предпринимательской элите» России

Активность госкомпаний не смущает Костыгина. «Большие сделки всегда создают положительную динамику на рынке», — считает он. По его словам, Галицкий тоже извлечет пользу из ситуации: обладая опытом и капиталом, он сможет начать новый бизнес.

дмитрий костыгин

предприниматель

«Я вспоминаю историю Джона Сейнсбери, основателя огромной британской сети универмагов Sainsbury’s. Он начинал с того, что торговал на рынке, потом открыл лавку, потом — небольшую сеть, потом в войну стал поставщиком армии, и так далее. В общем, построил огромную сеть, стал лордом, заседал в Парламенте, и вот в один момент его помощники заметили, что он куда-то исчезает после совещания каждое утро. Проследили — а он переодевается, берёт тележку и идёт на рынок, морковью торговать. Какой из этого мой вывод: люби не себя в бизнесе, а бизнес в себе».

Костыгин убежден, что в России начинается новая эра, которая породит новую «предпринимательскую элиту». Людям, которые начинали свое дело в 90-е, сегодняшняя бизнес-среда кажется странной, объясняет он: в частности, им мешают усилия государства по «наведению порядка» в налогах и лицензировании. Все это открывает новые возможности для другого поколения бизнесменов. «Сейчас возможностей — куча. Хочешь — валюту покупай/продавай на бирже, хочешь — биткоины майни», — говорит Костыгин.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!