РСХБ организовал размещение биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-04R

7 марта успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-04R в рамках программы биржевых облигаций №401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем размещения составил 25 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций — 3 года и 6 месяцев (1274 дня).

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28.02.2018. Предварительный объем размещения был объявлен в размере от 15 млрд рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 6,90% — 7,10% годовых. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов объем размещения был увеличен до 25 млрд рублей.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос превысил первоначальный объем размещения в два с половиной раза и составил 38 млрд рублей. При этом чуть менее половины выпуска облигаций была приобретена инвесторами — физическими лицами. Финальная ставка купона составила 6,90% годовых.