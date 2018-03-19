Более половины новых клиентов Сбербанка — молодежь

В честь Международного дня клиента Сбербанк России разместил на своем официальном YouTube-канале ролик под названием «Будьте клиентом 2020». В нем крупнейшая кредитная организация России привела свои достижения за прошлый год.

Среди прочего, Сбербанк рассказал, что 58% его новых клиентов — это молодежь. Кредитная организация также активно сотрудничает с девушками и юношами в качестве своих будущих работников. В прошлом году практику и стажировку в «Сбере» прошли 6 тыс. студентов. Количество вузов-партнеров Сбербанка насчитывает 365 штук.

«Сбербанк сегодня — это 140 миллионов клиентов, 15 тысяч платежей в минуту, 45 миллионов пользователей «Сбербанк Онлайн», 630 тысяч ипотек», — сообщается в ролике банка.

В качестве ближайшего будущего Сбербанк обещает реализовать подход «Все услуги в вашем смартфоне». Среди них — онлайн-ипотека, онлайн-кредиты, онлайн оплата счетов, онлайн-документы, онлайн-медицина (телемедицина) и онлайн-шопинг.

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