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Индексы Мосбиржи и РТС закрылись во вторник ростом
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Индексы Мосбиржи и РТС закрылись во вторник ростом 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС закрылись на торгах во вторник ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,41% — до 2291,18 пункта, следует из данных торгов.
В свою очередь индекс РТС увеличился на 1,19% и составил 1256 пунктов.
"Торги перешли в положительную зону к концу торгового дня на фоне роста цен на нефть при относительном флете на глобальных фондовых площадках. На текущей неделе мы ожидаем более позитивный внешний фон для российского рынка: во-первых, это стабильные высокие цены на нефть, во-вторых, это выход глобальных рынков в положительную зону на фоне более умеренной риторики ФРС США в части темпов повышения базовой ставки. Учитывая наши ожидания, считаем, что индекс Мосбиржи будет находится в коридоре 2280-2350 пунктов", — отмечает аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 2,23% — до $67,6 за баррель.
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