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Геополитические риски для рубля опаснее, чем ситуация с нефтью, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
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Геополитические риски для рубля опаснее, чем ситуация с нефтью, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 6 часов назад
Фото: Прайм
Торги на внутреннем рынке открылись ослаблением по рублю. На общем фоне укрепления доллара пара доллар/рубль повышалась до отметки 57,81 руб., а пара евро/рубль — до 71,02 руб.
Поддержку американскому доллару оказала положительная статистика в США. Индексы промышленного производства и доверия потребителей в Мичигане превысили ожидания рынка.
Во второй половине торгов рублю удалось отыграть потери у иностранных валют благодаря скачку цен на нефть и выйти в небольшой плюс против единой валюты. Евро на вечерних торгах находился под давлением на рынке Форекс.
Цена на нефть сорта Brent подскочила на 2%, до $66,39 за баррель. За стремительным повышением котировок мог стоять мартовский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+.
В понедельник, 19 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent упала на 0,41%. Рубль на открытии остался без поддержки. После некоторой консолидации цены в районе 57,50 руб. по паре доллар/рубль ожидаю дальнейший рост к уровню 58 руб. Для пары евро/рубль цель на ближайшие два дня сохраняется на отметке 71,25 руб.
Ключевыми негативными факторами для российской валюты остаются расширение антироссийских санкций со стороны США и обострение российско-британских отношений.
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