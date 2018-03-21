ВТБ увеличил выдачу кредитов наличными в январе-феврале в 1,5 раза

ВТБ в январе-феврале 2018 года выдал кредитов наличными на сумму около 98 млрд руб., сообщается в пресс-релизе банка. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года выдали два розничных банка группы ВТБ: ВТБ БМ и ВТБ24

«Существенный вклад в результат внесла программа рефинансирования. За январь-февраль в рамках этого продукта ВТБ выдал кредитов на общую сумму 20 млрд рублей. Это в 4 раза превышает показатель, зафиксированный по итогам первых двух месяцев 2017 г.», — говорится в сообщении.

Также на результатах сказалось понижение ставок: «ВТБ скорректировал ставки по кредитам наличными и программе рефинансирования кредитов других банков 13 февраля». После этого решения прирост выдачи кредитов наличными составил 20%, говорится в пресс-релизе.