ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 43% за январь-февраль

ВТБ по итогам первых двух месяцев 2018 года выдал на 43% ипотечных кредитов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 43%», — говорится в сообщении.

Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн руб.

«Большим спросом у клиентов по-прежнему пользуется программа рефинансирования. Ее доля в общем объеме выдачи по итогам января-февраля составила 12%. На эти цели с начала года было выдано 4 тыс. ипотечных кредитов на 7 млрд рублей», — сообщается в пресс-релизе.