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ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 43% за январь-февраль
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ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 43% за январь-февраль 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
ВТБ по итогам первых двух месяцев 2018 года выдал на 43% ипотечных кредитов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
«По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 43%», — говорится в сообщении.
Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн руб.
«Большим спросом у клиентов по-прежнему пользуется программа рефинансирования. Ее доля в общем объеме выдачи по итогам января-февраля составила 12%. На эти цели с начала года было выдано 4 тыс. ипотечных кредитов на 7 млрд рублей», — сообщается в пресс-релизе.
15% и 9 млрд руб. пришлось на программу «Больше метров — меньше ставка». Больше всего ипотечных кредитов в начале 2018 года было выдано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях, а также в Татарстане.
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