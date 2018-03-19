Новосибирцы стали реже брать ипотеку на новостройки

Специалисты Сибирского отделения Сбербанка отметили существенное снижение доли строящегося жилья в сделках с привлечением ипотеки — об этом рассказала заместитель управляющего отделением Елена Бородина

«Мы делали весь прошлый год ставку, мы активно работали с нашими партнёрами-застройщиками, анализировали финансовое состояние застройщиков, делали предложения нашим клиентам. И объём выданных кредитов на строящееся жильё в IV квартале достиг достаточно серьёзной суммы. Но тем не менее, если посмотреть на доли ипотеки на строящееся жильё в нашем портфеле, мы видим, что она снижается», — констатировала она.

Согласно данным по итогам 2017 года, снижение в IV квартале по отношению к III кварталу того же года составило 10%, по отношению к тому же периоду 2016 года — 13%.

Наибольшая доля первичного рынка жилья в ипотечном портфеле банка пришлась на II квартал 2015 года — тогда новостройки занимали 55% от общего объёма выданных ипотечных кредитов.

По предположению начальника управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Натальи Новичонок, причин для такого падения доли новостроек может быть несколько, в частности, пришедшие в равновесие цены на строящиеся и готовые квартиры, уравнивание ставок по ипотеке, а также значительное сужение рынка.

«У нас был период, когда один застройщик сразу запускал 15 проектов, после 2014 года застройщики хотят сохранить своё лицо, поэтому стали более осторожно объекты запускать», — пояснила она.

Тенденция на уменьшение числа сделок с ипотекой на первичном рынке жилья отметили и в других банках.

«Это связано с тем, что растет доля сделок на вторичном рынке от застройщиков. Такие сделки наиболее безопасны для покупателя и поэтому предпочтительны», — добавила начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка Ирина Ярыгова.

По мнению управляющего директора по ипотеке розничного филиала ВТБ Виктории Ферле, на рынке был достигнут паритет, и активный спрос на готовые квартиры продолжится: здесь значительно больше предложений и не менее привлекательные ставки по кредиту.

Между тем региональный директор банка «Дельтакредит» Новосибирске Иван Зинченко предположил, что в 2018 году возможен рост числа сделок с новостройками — этому должна способствовать наметившаяся тенденция по снижению ставок и программы рефинансирования кредитов на строящееся жильё.