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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 74 базисных пункта
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 74 базисных пункта 

ИА Синьхуа 20 марта 2018
Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 20 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3246 юаня за доллар, повысившись на 74 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3320 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8038 юаня за евро, 5,9672 юаня за 100 иен, 0,80636 юаня за сянганский доллар, 8,8703 юаня за фунт стерлингов, 9,1327 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100 млрд юаней Чистая прибыль компании Tencent за 2017 год достигла 71,51 млрд юаней РФ находится на первом месте по денежным переводам в Грузию
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