Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 20 базисных пунктов 

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 19 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3320 юаня за доллар, повысившись на 20 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3340 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7764 юаня за евро, 5,9751 юаня за 100 иен, 0,80731 юаня за сянганский доллар, 8,8277 юаня за фунт стерлингов, 9,0787 рубля за юань. -0-