Владелец «Шоколадницы» откроет китайский фастфуд в РФ

Владелец «Шоколадницы» хочет открыть китайский фастфуд в РФ

Основной владец группы компании "Шоколадница" Александр Колобов вместе с американской сетью фастфуда Panda Express, которая специализируется на китайской кухне, хотят отурыть новый бизнес на территории России , пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника.

Как рассказал один из собеседников издания, Panda Express планирует открыть 5 или 7 ресторанов в РФ в текущем 2018 году и столько же в следующем.

Источники подчеркнули, что договоры на аренду помещений уже подписаны.

Колобков в свою очередь подтвердил, что принимает участие в развитии бизнеса Panda Express на территории РФ, но деталей раскрывать не стал.

Рестораны Panda Express в нашей старне станут частью группы "Шоколадница", в которую в настоящее время входят одноименная сеть кофеен, а также ресторанные сети "Ваби Саби" и "Кофе Хауз", и работающие по франчайзингу сети KFC, Pizza Hut и Max Brenner. Еще одна часть группы Колобова — компания "Арена фудс кейтеринг", которая специализируется на организации питания зрителей на стадионах, в частности — во время чемпионата мира по футболу в России в этом году.