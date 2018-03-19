Саудовский фонд купит долю в Endeavor за $400 млн

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобретет за $400 млн долю в американском Endeavor, крупнейшем в мире агентстве по найму представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, сделку планируется закрыть 19 марта, за день до того как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Дональд Трамп встретятся в Белом доме.

В начале апреля принц станет почетным гостем на ужине в Лос-Анджелесе , организованном гендиректором Endeavor Ари Эмануэлем

Endeavor, который организовывает события по всем миру, включая Неделю моды в Нью-Йорке , может сыграть ключевую роль в восстановлении развлекательной индустрии в Саудовской Аравии. Кинотеатры и другие формы культурного самовыражения были запрещены в королевстве более 35 лет назад.

Один из обсуждаемых вариантов — работа компании с Главным спортивным управлением Саудовской Аравии и Главным управления развлечений королевства над проектами от организации мероприятий до подготовки спортсменов, говорят источники.

PIF покупает акции Endeavor на тех же условиях, что и сингапурский GIC Pte и Совет по инвестициям в пенсионный план Канады , которые инвестировали в августе прошлого года. Двое источников заявили, что фонд получит 7%-ю долю в Endeavor, тогда как другой источник рассказал о немного меньшей доле.

Кроме того, Саудовская Аравия получит место в международном консультативном совете Endeavor по развлечениям, спорту и моде.