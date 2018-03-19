Арбитраж Башкирии решит вопрос о полном снятии ареста с активов АФК «Система»

МОСКВА , 19 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Башкирии рассмотрит в понедельник совместные ходатайства истцов и ответчиков о полной отмене обеспечительных мер по обоим искам "Роснефти" "Башнефти" и Башкирии к АФК «Система» и ее дочернему АО «Система-Инвест» о взыскании в пользу «Башнефти» убытков в общем размере 301,2 миллиарда рублей.

Ходатайства поступили в арбитраж 12 марта. Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску на 170,6 миллиарда рублей. В нем истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими «Башнефти» при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года «Система» была владельцем контрольного пакета акций «Башнефти».

В мировом соглашении стороны договорились о поэтапном снятии ареста с активов «Системы», наложенного ранее в качестве обеспечительных мер по двум искам. Ранее в рамках этого дела суд уже снял арест с принадлежащих ответчикам 31,76% акций МТС , 90,47% акций Башкирской электросетевой компании. В настоящее время арестованным остается 100%-ный пакет акций АО «Группа компаний „Медси“.

Во втором деле, в котором истцы требовали взыскать с ответчиков 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных „Системой“ от „Башнефти“, суд ранее снял арест с принадлежащих ответчикам 52,09% акций »Детского мира" . В настоящее время заморожены 90,5% акций АО «Агрохолдинг „Степь“, 71,87% акций ПАО „МТС-Банк“ , 100% долей ООО „Система Телеком Активы“, 98,78% акций АО „Лидер-Инвест“, 16,18% долей ООО „ГК „Сегежа“, 88,78% долей ООО „Группа Кронштадт“, 45,96% долей ООО „Система Отель Менеджмент“, 27% долей ООО „Объединенное мостостроительное предприятие“.

“Роснефть», «Башнефть» и Башкирия в деле по иску на 131,6 миллиарда рублей 12 марта подали также ходатайство об отказе от иска. Как ранее пояснил РИА Новости представитель суда, оно также может быть рассмотрено 19 марта, если не будет возражений от представителей сторон. Ранее рассмотрение дела по существу было назначено на 3 апреля.

АФК «Система» 5 марта сообщила, что перечислила «Башнефти» финальный транш в размере 40 миллиардов рублей по мировому соглашению. В сообщении отмечалось, что таким образом АФК «Система» «выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, уплатив в ПАО АНК „Башнефть“ 100 миллиардов рублей».