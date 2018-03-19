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Арбитраж Москвы рассмотрит дело о банкротстве банка «Югра»
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Арбитраж Москвы рассмотрит дело о банкротстве банка «Югра» 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы продолжит в понедельник рассмотрение обоснованности заявления Банка России, который требует признать банкротом банк «Югра», входивший до отзыва лицензии в топ-30 в России.
Заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом поступило в арбитраж еще 7 августа. Страховой случай с «Югрой», у которой регулятор с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 миллиарда рублей.
ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила порядка 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.
При этом представители бывших собственников «Югры» ранее заявляли, что у регулятора отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии, а именно отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. По мнению экс-владельцев, полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухучета на основании распорядительных актов временной администрации.
Арбитражные суды двух инстанций ранее отклонили заявления собственников «Югры», требовавших признать незаконными приказы Центробанка от 7 июля о назначении временной администрации и введение моратория на выплаты кредиторам, а также приказ от 28 июля об отзыве лицензии.
Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала банка.
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