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ЕБРР готов предоставить компании Intellpack кредит в 2,2 млн долларов
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ЕБРР готов предоставить компании Intellpack кредит в 2,2 млн долларов 

ИнформУпак 2 часа назад
Представители ЕБРР заявили о готовности выделить кредит компании Intellpack сроком на 5 лет. Эти средства будут направлены на совершенствование материально-технической базы казахского производителя упаковки. В частности, речь идет о строительстве новых складов в Алматы.
Intellpack является частной компанией, специализирующейся на производстве пластиковых упаковочных материалов (пленки, ленты и пр.). Представители ЕБРР подчеркивают, что это пока единственное соглашение о выделении кредита для казахской компании, относящейся к сегменту малого и среднего бизнеса.
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