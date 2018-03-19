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Мировые продажи автомобилей упали в феврале
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Мировые продажи автомобилей упали в феврале 

Daily-Motor 12 часов назад
Фото: Daily-Motor
По сравнению с февралем прошлого года, мировой автомобильный рынок продемонстрировал отрицательную динамику, которая составила 1.3 процента.
Всего в прошлом месяце было реализовано шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи автомобилей, включая коммерческие. Согласно данным одной из самых рейтинговых консалтинговых компаний, больше всего продаж легковых автомобилей пришлось на китайский рынок. В его рамках было реализовано один миллион семьсот двадцать три тысячи машин. Если сравнивать с аналогичным промежутком прошлого года, то на рынке Поднебесной наблюдается спад на 9.1 процента.
На втором месте, как и прежде, остаётся авторынок Соединённых Штатов Америки. Его показатель — один миллион триста тысячи машин. Спрос на ТС упал на 2.4 процента. Увеличение продаж в феврале было зафиксировано в стразах Западной и Восточной Европы. Прирост почти в пятнадцать процентов показали продажи на южноамериканском рынке.
Напомним, что прирост отечественного рынка в прошлом месяце составил почти двадцать пять процентов. С начала года в России было продано более ста тридцати трёх тысяч автомобилей.
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